Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın Arda Güler'e inancı tam! 'Stilini değiştirdik, o golü kaçırdığı için uyuyamadı'

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Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, FB TV'de “Akademiden Geleceğe” programına konuğu oldu ve Futbol Akademisi'yle ilgili gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Futbol Akademisinden çıkan oyuncuların A takımda oynamasının tesadüf olmadığını ifade eden Karapınar, sarı-lacivertli yönetimin de altyapıya çok önem verdiğini belirtti.



Akademide psikolog bulundurduklarını, sporcuların eğitimine çok önem verdiklerine vurgu yapan Tahir Karapınar, Arda Güler içinse özel parantez açtı.



Futbol Akademisi'nde Fenerbahçe’ye ait bir oyun sistemi geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Karapınar, “Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye’yi, hatta Avrupa’yı da tarıyoruz. İyi oyuncular buluyoruz. İstediğimiz oyuncuları da buraya getiriyoruz. Başka kulübe kiralık oyuncu verirken de gideceği kulübün önce vereceği paraya değil, oyuncumuza sunduğu plana bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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"12 OYUNCU A TAKIM İDMANINA ÇIKTI, TARİHTE İLKTİR"

Futbol Akademiden A Takıma giden oyuncularla ilgili değerlendirmede bulunan Tahir Karapınar, “Sezon arasında 12 oyuncumuz A takımla antrenmana çıktı. Herhalde bu Fenerbahçe tarihinde ilktir. Bize bu güveni duydukları için İsmail Kartal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Oyuncuların gelişimi için A takımla idman yapmak, kamp yapmak çok önemli. Akademi olarak sezon başı Topuk Yaylası’nda A takımdan ayrı kamp yaptık. Yönetimimiz bunlara önem veriyor ve bizi destekliyorlar. Bu sene ilk defa U19’da Zagreb Turnuvası’na katıldık. Arda orada turnuvanın oyuncusu seçildi. Oyuncuların gelişmesi için bunlar büyük tecrübeler. Sadece Arda’nın çıkması, oynaması veya Melih’in, Osman Ertuğrul’un oynaması tesadüf değil. Burada emek veriliyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil; bir sistemin bir sürecin sonuçları. Kulüp ve Yönetimimiz destek veriyor. Taraftarlarımız da çok destek oluyor. U19 ve diğer maçlarımızı seyrediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Akademiden oyuncuların çıkması, A takımda süre almaları en büyük hedefimiz.” açıklamasında bulundu.

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"EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Futbol akademideki çocuklara verilen eğitime vurgu yapan Karapınar, "Sadece futbolcu olarak onları hayata kazandıramayız. Kültürel olarak, insani değerler anlamında, Fenerbahçe aidiyeti çerçevesinde onları geliştirmemiz gerekiyor. Transferlerde de bunlara bakıyoruz. Okul eğitimlerine bakıyoruz. Karnelerine bakılıyor. Gelişimlerine büyük önem veriyoruz.



Ayrıca psikoloğumuz, Duygu hocamız var. Psikoloğumuz aynı zamanda Yüksek Lisans yapmış, Amerika’da eğitim görmüş bir psikolog. Altyapı biraz da sevgi işidir. Bu insanların çok fedakârca çalışmaları var. Doktora yapmış bir psikolog bizim altyapımızda çalışıyor, yardımcısı var. Oyunculara her zaman katkıda bulunuyorlar, hem takım olarak hem bireysel olarak. Muhammed Gümüşkaya’da bunu yaşadık. Bu çok güzel bir örnek. Boluspor’a kiralık verdik. Gelişmesi için oynadığında belirli bir para sözü verdik. Muhammed ilk devre hiç oynamadı. İkinci devre inanılmaz bir gelişim kaydetti. Bunda altyapıda yapılan mental çalışmaların çok büyük önemi var. Muhammed’in hayata bakış açısı değişti, görüşü değişti. Buraya geldiğinde Muhammed A takımda oynarken, Avrupa Kupaları’nda gol attı. Ertesi gün Duygu hocadan randevu alıp altyapıya geldi. Onunla ve benimle görüştü. Futbolcular için mental olarak iyi şeyler düşünmek çok önemli. Gelişimlerinde çok büyük katkısı var. A takıma verdiğimiz oyuncularda da bunu göreceksiniz. A takımda oynayan oyuncularımıza mikrofon uzatıldığında, kendilerine olan güveni taraftarlarımız görüyordur. Hiçbir zaman korkmazlar, karakterlerini ortaya koyarlar. Maçta kötü de oynayabilirler ama her şeylerini sahaya koyarlar. Bu da yönetimimizin aldığı çok doğru bir karar. (Giresunspor’a kiralanması) Muhammed’in transferi hepimizin onayı alınarak yapıldı. Orada oynayacağı için seneye buraya gelişerek gelmesi düşünüldü. Çok doğru karar. Muhammed de bu bilinçle gitti. Giresun’da çok iyi oynuyor. İnşallah başarıları devam eder.” dedi.

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"ARDA AİLEDEN FENERBAHÇELİ"

Arda Güler içinse Tahir Karapınar, “Bunu geçtiğimiz Kasım ayında FBTV’de verdiğim röportajda da dile getirmiştim. Arda çok yetenekli bir oyuncu. 14 yaşında Fenerbahçe’ye geldi. Ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği’nde yetişti. 14 yaşında Türkiye karmalarında oynuyor, büyük takımlar tarafından takip ediliyordu. Bütün takımlar tarafından isteniyordu. Arda’nın Fenerbahçe’ye gelişi şöyle oluyor; Arda ve ailesi inanılmaz Fenerbahçeli. Arda, Alex hayranı. Gençlerbirliği Kulübü kaç kere Arda’nın gitmemesi, transfer olmaması için evlerine gidiyor.

"ARDA'NIN OYUN STİLİNİ DEĞİŞTİRDİK"



Ancak Kulübümüz, herkes Arda’yı isterken ortaya bir duruş koyuyor, Başkanımız devreye giriyor, Fenerbahçe’nin büyüklüğü devreye giriyor ve transfer gerçekleşiyor. Arda, kenarda köşede bulunmuş bir oyuncu değil, bütün Türkiye’nin tanıdığı bir oyuncu, potansiyeli o zamandan belli. 2 sene önce ben buraya geldiğimde Arda, U15’e gelmişti, U16 takımında oynuyordu. 15 yaşındaydı. Çok yetenekliydi. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyordu. Genç milli takımlara seçilemiyordu. U15 milli takıma gitmiyordu. O dönem oradaki hocaların da söylediği, ‘Arda koşmuyor, mücadele etmiyor.’ idi. Arda çok karakterli, düzgün ve hedefleri olan bir sporcu, kendini geliştirdi ve sürekli de geliştiriyor. İki senedir yaptığımız plan, program ve analizler çerçevesinde Arda ile konuşarak, daha çok top kapması gerektiğini, daha çok koşması gerektiğini anlatarak çalışıyoruz. Akademimizde sporcular için mental açıdan da, analiz olarak da birebir analizler yapılıyor. Bütün oyuncuların analizleri birebir yapılıyor. Bunları çok gururla söylüyorum. Hocalarımız çok emek sarf ediyor.



Tüm bunların çerçevesinde Arda’nın oyun stilini değiştirdik. Artık sadece 10 numara oynamıyor, 6 oynuyor, 8 oynuyor. Gerektiğinde kanat oynuyor. Bir oyuncunun bu kadar farklı pozisyonlarda oynamasının ona çok büyük katkıları var. Arda kendine güven açısından da inanılmaz bir oyuncu olduğu için kendini geliştirdi. Arda kendini çok iyi hazırlıyor. Akşam da konuştuk. Gol attırdı, çok iyi oynadı. Mağlup olduk ama Arda’nın gelişmesi bizim için önemliydi. Bir gol kaçırdı, biliyorsunuz. Orada yaptığı pozisyonlarda, sabaha kadar uyuyamadı Arda. ‘O golü nasıl kaçırdım’ diye, konuştuk bununla ilgili kendisiyle. Şu an Arda’nın tek odağı o golü nasıl kaçırdığı… Arda şimdi onun analizini yapar. Bireysel analize gitmiştir, onunla kendini geliştirmeye çalışır. Hedefleri olan bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe’ye çok büyük katkıları olacak. Çok örnek bir futbolcu olacak, ülkemiz açısından da çok önemli ve büyük bir oyuncu olacak. Arda’ya sadece futbolcu olarak bakmıyorum. İnsan olarak da diğer sporculara örnek olarak da büyük bir kariyeri olacak diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.