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GeriFutbol Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2020 - 23:38,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri

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Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri
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Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar'ın sözleri şu şekilde:

"Çok zor bir süreç. Mağlup olduk. Bu maçı kazanmak için çok ümitliydik ama basit goller yedik. Beşiktaş maçından inşallah taraftarımıza kendimizi affettiririz. Avrupa hedefimizden biraz uzaklaştık ama kalan iki maçı da kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil maalesef."

ÖMER FARUK BEYAZ VE FERDİ SÖZLERİ

"Ömer Faruk ve Ferdi gibi genç oyuncularımızdan memnunuz. Ömer bugün iyi oynadı. Riskler aldı, cesurdu. Skorda geriye düştükten sonra hamle yapıp Emre'yi oyuna almak istedik. Ferdi'den de memnunuz, o da elinden geleni yapıyor."

Fenerbahçede Tahir Karapınardan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri

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