Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan derbi yorumu: 'Pozisyonu yoktu'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'İsteyerek yapmadı'

Muriqi'in kırmızı kart görmesini yorumlayan Karapınar, "Biz çok iyi hazırlanmıştık, iyi de başladık. Pozisyonlarımız var, Ersin Destanoğlu iyi toplar çıkardı. Atabilirdik, şans yanımızda değildi. Vedat Muriqi isteyerek o hareketi yapmadı. 10 kişiyken yine Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu" dedi.

'Daha iyi olmalıyız'

Tahir Karapınar sözlerini "Tecrübesizliğimizden, şanssızlığımızdan bir gol yedik. Sonrasında oyun koptu. Centilmence bir maç oldu. Gökhan Gönül'ün o gollerini attığını biliyorduk ama motivasyon kaybı oldu. Bizim gibi takımlar o golü yemez. Seneye daha iyi olmalıyız" ifadeleriyle tamamladı.