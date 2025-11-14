×
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar ile yollar ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 19:39

Fenerbahçe'de bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevinde bulunan Tahir Karapınar yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevinde bulunan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, kulübümüzün bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz." denildi.

