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Fenerbahçe'de Szymanski'ye dev talip! İşte transfer teklifleri...

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#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Serie A
Fenerbahçede Szymanskiye dev talip İşte transfer teklifleri...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 23:00

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski için ülkesi Polonya'dan çılgın bir iddia öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başı Feyenoord'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski'nin sarı - lacivertli forma ile ortaya koyduğu performans Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekti. Polonya basınından Mateusz Borek, orta saha oyuncusu için çarpıcı bir iddiada bulundu.

FENERBAHÇE'DE SZYMANSKI

Bu sezon Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasını 51 resmi maçta sırtına geçirdi. 26 yaşındaki yıldız oyuncu, söz konusu bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı.

SEZON SONU AYRILABİLİR

Szymanski'nin yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeyebileceğinin altını çizen Borek, yıldız oyuncu için eski takımı Feyenoord ve Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğunu belirtti.

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15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF 

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Öte yandan Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

9.75 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezonun başında Szymanski'yi Feyenoord'dan 9.75 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı renklerine bağlamıştı.

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#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Serie A

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