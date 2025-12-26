Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservis bedeli belli oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye 2023 yazında Rusya'nın Dinamo Moskova takımından transfer edilen ve kısa süre içinde adından söz ettirmeye başlayan Sebastian Szymanski, 3. sezonunda satış listesine koyuldu. 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu için bonservis bedeli belirlendi.

Sarı-Lacivertliler'de 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Szymanski'ye, teknik direktör Domenico Tedesco da "gönderilebilir" raporu verdi.

MENAJERİ ÇALIŞIYOR

Sebastian Szymanski, ara transfer döneminde ayrılma ihtimali en yüksek isimlerden biri. Polonyalı futbolcu, tribünlerin protestoları nedeniyle son derece mutsuz. Menajeri, Szymanski ile ilgilenen kulüplerle görüşmelere başladı.

Lyon’un yanı sıra Almanya’dan bazı takımların takip ettiği 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi.