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Fenerbahçe'de Szymanski'den Twente yorumu

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#Fenerbahçe#Szymanski#Twente
Fenerbahçede Szymanskiden Twente yorumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 00:15

Maribor'u 3-0 yenerek Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de iyi futbolunu golle süsleyen yeni transfer Sebastian Szymanski, maçı değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski'nin maç sonu görüşleri şu şekilde:

Maçtan önce bir planımız vardı. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda etkili şekilde uyguladık ve kazanmayı hak ettik. Oyun durup devam ettikten sonra aynı performansla devam ettik. Mutluyum çünkü 3 gollü bir galibiyet elde ettik.

Hollanda'da iyi bir sezon geçirdim. Yeni bir kulübe geldim, iyi başladığım için mutluyum. Hocamız bana güveniyor, beni oynatıyor. Bu güveni hissedince oyunuma yansıtıyorum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Umarım bu şekilde devam ederim. Takım olarak adım adım devam etmemiz gerekiyor. Pazartesi günü de önemli bir maçımız var.

Twente iyi futbol oynayan bir takım. Geçen sezon Feyenoord'dayken iki maç da kolay geçmemişti. Önce pazartesi günkü maça bakacağız, ardından Twente maçlarına odaklanacağız.

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#Fenerbahçe#Szymanski#Twente

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