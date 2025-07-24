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Fenerbahçe’de Szymanski ve transfer belirsizliği! Mourinho’dan yeni karar

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#Fenerbahçe#Szymanski#Transfer
Fenerbahçe’de Szymanski ve transfer belirsizliği Mourinho’dan yeni karar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 16:13

Fenerbahçe’de gönderilecekler listesinde yer alan ve Mourinho’nun gelecek sezon planlamasında olmadığı iddia edilen Sebastian Szymanski’ye dair yeni bir gelişme yaşandı.

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için gözden çıkardığı isimlerden birisi olan Sebastian Szymanski ise kamp performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de Szymanski ve transfer belirsizliği Mourinho’dan yeni karar

Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlık maçlarında 4 kez forma giyen Polonyalı yıldız, 3 gol 1 asistlik performansıyla büyük beğeni topladı.

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Kamp öncesi takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Szymanski'nin durumu yeniden değerlendirilmeye alındı.

Jose Mourinho, Polonyalı yıldızın kamp performansından oldukça memnun kaldı. Portekizli hoca, İstanbul'a döndüğünde Szymanski hakkındaki son kararını verecek.

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Fenerbahçe’de Szymanski ve transfer belirsizliği Mourinho’dan yeni karar

Öte yandan İtalya basınındaki haberlere göre; Serie A ekibi Atalanta, 26 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

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Atalanta, Polonyalı hücum oyuncusu için iki taksit halinde 10 milyon euroluk teklif yaptı. Fenerbahçe yönetimi ise bu teklifi yetersiz bularak, geri çevirdi.

Fenerbahçe’de Szymanski ve transfer belirsizliği Mourinho’dan yeni karar

Taraflar arasında görüşme devam ederken, Atalanta yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin ise Sebastian Szymanski için bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında.

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#Fenerbahçe#Szymanski#Transfer

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