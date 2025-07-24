Fenerbahçe’de Szymanski ve transfer belirsizliği! Mourinho’dan yeni karar

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için gözden çıkardığı isimlerden birisi olan Sebastian Szymanski ise kamp performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlık maçlarında 4 kez forma giyen Polonyalı yıldız, 3 gol 1 asistlik performansıyla büyük beğeni topladı.

Kamp öncesi takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Szymanski'nin durumu yeniden değerlendirilmeye alındı.

Jose Mourinho, Polonyalı yıldızın kamp performansından oldukça memnun kaldı. Portekizli hoca, İstanbul'a döndüğünde Szymanski hakkındaki son kararını verecek.

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Öte yandan İtalya basınındaki haberlere göre; Serie A ekibi Atalanta, 26 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

Atalanta, Polonyalı hücum oyuncusu için iki taksit halinde 10 milyon euroluk teklif yaptı. Fenerbahçe yönetimi ise bu teklifi yetersiz bularak, geri çevirdi.

Taraflar arasında görüşme devam ederken, Atalanta yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin ise Sebastian Szymanski için bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında.