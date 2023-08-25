Fenerbahçe'de Szymanski fırtınası rakip tanımıyor!

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Polonyalı yıldız dün Twente karşısında takımı gerideyken önce Oosterwolde’ye asist yaparken ikinci yarıda da takımı öne geçiren golü bizzat ağlara gönderdi.

SADECE 1 MAÇTA SUSKUN KALDI

Szymanski dünkü performansıyla birlikte sarı lacivertli forma ile çıktığı 7 maçta 8 gole katkı vermeyi başardı. Sadece Zimbru ile oynanan rövanşta suskun kalan 24 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi’nde 5 karşılaşmada 3 gol, 3 asist, ligde de 2 maçta 1 gol. 1 asist olmak üzere toplamda 4 gol, 4 asistlik performansa imza attı.

4 KEZ İLK 11'DE BAŞLADI AMA COŞTU

4 kez 11’de sahaya çıkıp 3 kez kulübeden oyuna dahil olan Szymanski ile ilgili dikkat çeken bir diğer istatistik ise tüm bu performansa 310 dakika ulaşması. Başka bir deyişye Polonyalı futbolcu 39 dakikada bir skora katkı sağlıyor.

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