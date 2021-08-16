Fenerbahçe'de Szalai'den sistem itirafı: Daha iyi olmamız gereken...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri Süper Lig'in ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Szalai'nin açıklamaları;

İyi başlangıç yaptık, hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı, bunu başardığımız için mutluyum. Takım olarak mücadele etmemiz ve kazanma mantalitesi ile sahada olmamız önemliydi. Zorlu bir takıma karşı oynadık, bana göre saha içinde sonuna kadar mücadele ettik. Galibiyet için mutluyum.

Yeni bir sistemle oynuyoruz. Sezon öncesi bu sistem üzerine odaklanmıştık. Daha iyi olmamız gereken noktalar var. Defansta iyi bir iletişim var aramızda. Min-Jae'nin gelmesi de iyi oldu. Önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz.