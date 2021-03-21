Fenerbahçe'de Szalai'den Beşiktaş maçı yorumu! 'Sonuna kadar savaştık'

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Attila Szalai, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Son ana kadar savaştıklarını vurgulayan Szalai, "Zor maçtı. Açıkçası iki taraf için de zordu. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar savaştık. Maalesef 1 puan alabildik. Ligin sonuna kadar bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

'TARAFTARI HİSSEDİYORUZ'

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Szalai, "Taraftarlar bize her zaman destek veriyor, bunu hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluk için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.