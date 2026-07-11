Fenerbahçe'de Suudi Arabistan'dan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!

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Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN KARAR

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelse dahi Fenerbahçe’den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Millî futbolcu, yakında baba olacak ve İstanbul’daki düzenini korumayı amaçlıyor.

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İSMAİL KARTAL'LA İLİŞKİSİ İYİ

Edinilen bilgilerde İsmail Kartal’ın da Kerem ile oldukça iyi bir ilişkisi olduğunu bildiriyor. Kerem de İsmail hocanın oyun felsefesinde skorer kimliğini sahaya yansıtacağından emin olduğu belirtildi.

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ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VARDI

Suudi Arabistan'dan, 27 yaşındaki oyuncu için teklifler olsa da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 25 milyon Euro karşılığında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda 44 maça çıkarken 15 gol - 10 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı verdi.