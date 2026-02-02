×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbul'dan ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Jhon Duran
Fenerbahçede sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbuldan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 11:21

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, sarı-lacivertli takımla yollarını ayırdı. Kolombiyalı forvet oyuncusu yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin çok uzağında kaldı.

Hem kulüp hem de oyuncu tarafı erken ayrılık konusunda anlaşırken, genç golcü sezonun ikinci yarısında Rusya'da forma giyecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni golcüsünü yazdı Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki CherifFenerbahçe'nin yeni golcüsünü yazdı! Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif!Haberi görüntüle

Rus gazeteci Maxim Nikitin'in haberine göre; Zenit, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI!

Kolombiyalı futbolcu, sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrılarak St. Petersburg'a gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 35 MİLYON EURO

Zenit'in Al-Nassr'a kiralama bedeli ödemeyeceği ve sezon sonunda Kolombiyalı forvetin bonservisini almak isterse sözleşmede yer alan 35 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanabileceği kaydedildi.

MAAŞI

Haberin Devamı

Jhon Duran'ın sezonun ikinci yarısında alacağı 10 milyon euroluk maaşın 6 milyon euroluk kısmını Al-Nassr'ın karşılayacağı, Zenit'in ise 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçede sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbuldan ayrıldı

 

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 6 ayda 21 resmi maça çıkan Duran, sahada bulunduğu 1130 dakikada 5 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçede sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbuldan ayrıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Jhon Duran

BAKMADAN GEÇME!