Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbul'dan ayrıldı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin çok uzağında kaldı.

Hem kulüp hem de oyuncu tarafı erken ayrılık konusunda anlaşırken, genç golcü sezonun ikinci yarısında Rusya'da forma giyecek.

Rus gazeteci Maxim Nikitin'in haberine göre; Zenit, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI!

Kolombiyalı futbolcu, sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrılarak St. Petersburg'a gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 35 MİLYON EURO

Zenit'in Al-Nassr'a kiralama bedeli ödemeyeceği ve sezon sonunda Kolombiyalı forvetin bonservisini almak isterse sözleşmede yer alan 35 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanabileceği kaydedildi.

MAAŞI

Jhon Duran'ın sezonun ikinci yarısında alacağı 10 milyon euroluk maaşın 6 milyon euroluk kısmını Al-Nassr'ın karşılayacağı, Zenit'in ise 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 6 ayda 21 resmi maça çıkan Duran, sahada bulunduğu 1130 dakikada 5 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.