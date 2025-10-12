Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Tedesco istedi görüşmeler başladı

Haberin Devamı

DÜĞMEYE BASILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta saha hattında yaşanan verim sorununun çözülmesi için düğmeye bastı.

TEDESCO TAKVİYE İSTEDİ

Fred’in fiziksel olarak henüz ilk 11 seviyesinde olmadığını düşünen İtalyan çalıştırıcı, bu bölgede farklı isimleri denese de beklediği performansı bir türlü alamadı. Orta sahanın takım başarısındaki kilit rolüne dikkat çeken Tedesco, devre arası transfer döneminde bu mevkiye mutlaka takviye yapılmasını istedi.

YÖNETİME İLETTİ

Başkan Sadettin Saran’la bir görüşme gerçekleştiren 40 yaşındaki teknik adam, hem kadrodaki eksiklikleri hem de transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini yönetime iletti.

İLK TERCİH TIMBER

Gelen bilgilere göre Tedesco’nun transfer listesinin ilk sırasında Feyenoord’un 24 yaşındaki orta sahası Quinten Timber yer alıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncu Timber, kulübünün yeni kontrat teklifini reddetti ve ayrılığa sıcak bakıyor. Yönetimin hem Timber hem de Feyenoord cephesiyle temasa geçtiği öğrenildi.

SAKATLIĞI BİTİYOR

Hollanda Milli Takımı forması da giyen Quinten Timber, 2024 yılından bu yana milli takım kadrosunda yer alıyor. 7 Eylül’de oynanan Litvanya maçında sahaya çıkan genç futbolcu, ayak sakatlığı sebebiyle Malta ve Finlandiya karşılaşmalarında kadroda bulunamadı. 29 Eylül’de yaşadığı sakatlığın ardından 18 Ekim’de sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibinin de oyuncunun son raporlarını detaylı şekilde incelediği ifade ediliyor.

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Timber’ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollanda ekibi ise oyuncudan bonservis kazanmak için satışına onay vermek durumunda kaldı.