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GeriFutbol Fenerbahçe'de sürpriz proje hayata geçti! Süper Lig takımlarının formaları Fenerium’da
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz proje hayata geçti! Süper Lig takımlarının formaları Fenerium’da

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Fenerbahçe'de sürpriz proje hayata geçti! Süper Lig takımlarının formaları Fenerium’da
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Fenerbahçe, Süper Lig takımlarının formalarını Fenerium’da satışa sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya çapında salgın sürecinden geçtiğimiz bu dönemde; ‘Birlikte daha güçlüyüz’ vurgusuyla hareket eden kulübümüz, Süper Lig ekiplerine mektup göndererek ürünlerinin Fenerium Mağazaları’nda satılabileceğine dair bir mesaj yollamıştı. Süper Lig’de mücadele eden Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçemize yanıt geldi. İlgili kulüplerin ürünleri Maraton Alt Fenerium Mağazamızda satışa sunuldu.

Ürünlerinin satışı için süreci başlatan diğer kulüpler Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Bu takımların da formaları en kısa zamanda Fenerium raflarında yerlerini alacak." ifadelerine yer verildi.

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