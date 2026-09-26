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Fenerbahçe'de sürpriz! Mert Hakan'a: Hazır ol!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#İsmail Kartal
Fenerbahçede sürpriz Mert Hakana: Hazır ol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 08:48

Fenerbahçe'de teknik Direktör İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş arasında önemli bir diyalog gerçekleşti.

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Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.

Fenerbahçede sürpriz Mert Hakana: Hazır ol

"HAZIR OL"

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal takıma verilen izinde bile Samandıra'da çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçede sürpriz Mert Hakana: Hazır ol

Kartal ile Mert Hakan Yandaş arasında özel bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Mert Hakan Yandaş için “Hazır ol” emri verdiği ifade edildi.

Fenerbahçede sürpriz Mert Hakana: Hazır ol

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Kartal’ın, Mert Hakan için, “Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak” dediği öne sürüldü. Yandaş’ın ise bu kapsamda ekstra çalışma yürüteceği ve formayı giymek için sabırsızlandığı kaydedildi.

 

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#İsmail Kartal

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