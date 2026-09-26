Fenerbahçe'de sürpriz! Mert Hakan'a: Hazır ol!

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Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.

"HAZIR OL"

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal takıma verilen izinde bile Samandıra'da çalışmalarına devam ediyor.

Kartal ile Mert Hakan Yandaş arasında özel bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Mert Hakan Yandaş için “Hazır ol” emri verdiği ifade edildi.

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Kartal’ın, Mert Hakan için, “Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak” dediği öne sürüldü. Yandaş’ın ise bu kapsamda ekstra çalışma yürüteceği ve formayı giymek için sabırsızlandığı kaydedildi.