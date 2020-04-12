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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz Luiz Gustavo gelişmesi! Ayrılık...

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Fenerbahçe'de sürpriz Luiz Gustavo gelişmesi! Ayrılık...
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un transferi için uzun süre emek verdiği ve Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ve Luiz Gustavo, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de yeniden doğması sonrası Arap kulüplerinin iştahı kabardı. Fenerbahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun ilk geldiği günlerde yaşı ve bonservis bedeli eleştiri konusu olmuştu. 32 yaşında 6 Milyon Euro'ya Marsilya'dan transfer edilen Sambacı yıllık 4 Milyon Euro'ya yakın da ücret alıyordu. Bu eleştiriler Gustavo sahaya çıkınca sona erdi. Performansı yurtdışında da birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı.

ARAPLAR ÇOK İSTİYOR

Özellikle Arap kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar'dan teklif alan Gustavo, Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Takvim'in haberine göre yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. Fenerbahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek. (Fanatik)

Fenerbahçede sürpriz Luiz Gustavo gelişmesi Ayrılık...

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