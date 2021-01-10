Fenerbahçe'de sürpriz Lemos gelişmesi! İspanya'ya transfer...

Sezon başında yaptığı 18 transferle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasına da hızlı bir başlangıç yaptı. Mesut Özil transferinde sona çok yaklaşan sarı lacivertlilerin bir diğer gündem konusu stoper transferi.

Fenerbahçe'de stoper bölgesi için özellikle Sokratis ve Simon Deli gibi isimler ön plana çıkarken en az bir transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da ayrılığı muhtemel olan oyuncularına kulüp arıyor.

AYRILIK YAKLAŞIYOR, KULÜP ARIYOR

Bu futbolculardan biri de Maurico Lemos... Takvim'in haberine göre son haftalarda gözden düşen Uruguaylı defans oyuncusu için kulüp aranıyor.

HEDEFİ İSPANYA

25 yaşındaki futbolcunun hedefinin La Liga'ya dönmek olduğu ve İspanya'dan kendisine kulüp aradığı belirtiliyor.

Sezon başında Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan 1.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Büyük umutlarla sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Uruguaylı futbolcu, savunmada yaptığı hatalarla eleştiri konusu olmuş ve formasını kaptırmıştı.

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