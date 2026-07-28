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Fenerbahçe'de sürpriz! Leao olmazsa aday Premier Lig'den

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer#Rafael Leao#Ismaila Sarr
Fenerbahçede sürpriz Leao olmazsa aday Premier Ligden
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 21:24

Fenerbahçe, bir yandan Rafael Leao transferi için çalışmalarını sürdürürken, Milan veya oyuncu ile anlaşılamaması durumunda alternatifini belirledi.

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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, hücum hattı için flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamaması durumunda alternatif planını devreye sokacağı öğrenildi.

Fenerbahçede sürpriz Leao olmazsa aday Premier Ligden

Fransız basınında yer alan iddiaya göre Kanarya, Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını Senegalli yıldız Ismaila Sarr’a çevirecek.

Fenerbahçede sürpriz Leao olmazsa aday Premier Ligden

Yönetimin, Sarr’ı ciddi şekilde gündemine aldığı ve şartların oluşması halinde resmi adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr, kariyeri boyunca 370 maça çıkarken 95 gol 59 asist kaydetti.

Fenerbahçede sürpriz Leao olmazsa aday Premier Ligden

RASHFORD DA LİSTEDE

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise İngiliz yıldız Marcus Rashford. Ancak Manchester United forması giyen oyuncunun Türkiye’ye transfer konusunda çok istekli olmadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçede sürpriz Leao olmazsa aday Premier Ligden

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#Fenerbahçe Transfer#Rafael Leao#Ismaila Sarr

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