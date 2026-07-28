Fenerbahçe'de sürpriz! Leao olmazsa aday Premier Lig'den

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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, hücum hattı için flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamaması durumunda alternatif planını devreye sokacağı öğrenildi.

Fransız basınında yer alan iddiaya göre Kanarya, Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını Senegalli yıldız Ismaila Sarr’a çevirecek.

Yönetimin, Sarr’ı ciddi şekilde gündemine aldığı ve şartların oluşması halinde resmi adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr, kariyeri boyunca 370 maça çıkarken 95 gol 59 asist kaydetti.

RASHFORD DA LİSTEDE

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise İngiliz yıldız Marcus Rashford. Ancak Manchester United forması giyen oyuncunun Türkiye’ye transfer konusunda çok istekli olmadığı ifade ediliyor.