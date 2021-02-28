MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de sürpriz karar! Ozan Tufan kesik yedi...
GeriFutbol Fenerbahçe'de sürpriz karar! Ozan Tufan kesik yedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.02.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz karar! Ozan Tufan kesik yedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Ozan Tufan kesik yedi...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'la oynayacağı kritik maçta Ozan Tufan'a ilk 11'de yer verilmedi. Milli futbolcu uzun bir süre sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı lacivertli takımda bu sezon Erol Bulut'un değişmez ismi olan Ozan Tufan, Süper Lig'de 23 maçta görev alırken 10 gole katkı yapmıştı.

4 gol, 6 asistle oynayan Ozan, sarı kart cezası nedeniyle 1 maç, koronavirüse yakalanması nedeniyle ise 2 maç kaçırmıştı.

Diğer tüm maçlarda Bulut'un vazgeçilmezi olan milli futbolcunun, Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan Trabzonspor maçında kesik yemesi akıllara Caner Erkin krizini getirdi.

Caner Erkin, disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle teknik heyet tarafından Trabzon kafilesine dahil edilmemişti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi