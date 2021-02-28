Fenerbahçe'de sürpriz karar! Ozan Tufan kesik yedi...

Sarı lacivertli takımda bu sezon Erol Bulut'un değişmez ismi olan Ozan Tufan, Süper Lig'de 23 maçta görev alırken 10 gole katkı yapmıştı.

4 gol, 6 asistle oynayan Ozan, sarı kart cezası nedeniyle 1 maç, koronavirüse yakalanması nedeniyle ise 2 maç kaçırmıştı.

Diğer tüm maçlarda Bulut'un vazgeçilmezi olan milli futbolcunun, Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan Trabzonspor maçında kesik yemesi akıllara Caner Erkin krizini getirdi.

Caner Erkin, disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle teknik heyet tarafından Trabzon kafilesine dahil edilmemişti.