Fenerbahçe'de sürpriz: Jorge Jesus bombası! Aykut Kocaman mümkün

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 14:56

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi teknik direktörlük koltuğu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de kongre öncesi kulisler kaynıyor... Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, yerli bir teknik adamla çalışma kararı alırsa bu isim Aykut Kocaman olacak. Deneyimli çalıştırıcı göreve hazır.

JORGE JESUS BOMBASI!

Ancak Yıldırım’ın, Kocaman’ı yönetime girmesi ve futbol şube sorumlusu olması için ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Aziz Yıldırım’ın kurmayları, Mark van Bommel ile temasa geçmişti.

Sürpriz bir hamle daha geldi. 20 yıllık başkanlık döneminin son yıllarında çalışmayı çok istediği Jorge Jesus, yeniden Yıldırım’ın gündemine geldi.

Portekizli teknik adam, Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler’de görev yapmış, oynattığı oyunla taraftarın sevgisini kazanmıştı. Jesus’un Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor.

HOENESS DE LİSTEDE

Luis, Chelsea’nin de listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İngiliz ekibinin, daha önce formalarını giyen Brezilyalı teknik adama kısa süre içinde resmi teklif yapması bekleniyor. Hoeness, Hakan Safi için yeni bir isim değil. Sezon başında Ali Koç yönetiminde yer aldığı dönemde Mourinho sonrası Alman hocayla görüşme yapılmış ancak anlaşma sağlanamayınca Tedesco göreve getirilmişti. Safi, 43 yaşındaki hocayla bizzat görüşmeyi planlıyor.

