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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni transfer Mimovic gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Mimovic
Fenerbahçede sürpriz ayrılık Yeni transfer Mimovic gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:29

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı Mimovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin 'gelecek planı' için transfer ettiği Mimovic'in takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'i kiralık göndermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.

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6 AYLIĞINA GİDECEK
Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Mimovic

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