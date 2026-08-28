Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Talisca, BAE yolcusu!

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Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ligin ikinci haftasında kadroya alınmayan, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Lyon mücadelesine ilk 11'de çıkan Anderson Talisca sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcunun transferinin çok kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonunun devre arasında kadroya katılan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 75 maça çıktı. Talisca, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken, 7 de asist üreterek skora direkt etki etti.