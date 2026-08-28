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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Talisca, BAE yolcusu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Transfer
Fenerbahçede sürpriz ayrılık: Talisca, BAE yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 19:28

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın BAE ekibi Al-Jazira'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı.

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Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ligin ikinci haftasında kadroya alınmayan, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Lyon mücadelesine ilk 11'de çıkan Anderson Talisca sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçede sürpriz ayrılık: Talisca, BAE yolcusu

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcunun transferinin çok kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonunun devre arasında kadroya katılan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 75 maça çıktı. Talisca, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken, 7 de asist üreterek skora direkt etki etti.

 

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Transfer

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