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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Marina Maljkovic için resmi açıklama geldi

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#Fenerbahçe#Marina Maljkovic#Fenerbahçe Alagöz Holding
Fenerbahçede sürpriz ayrılık Marina Maljkovic için resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 19:17

Geçen sezonu Kadınlar Euroleague ve lig şampiyonluğuyla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Marina Maljkovic ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sırp başantrenörün Sarı-lacivertli takımla 1 sene daha sözleşmesi varken ayrılma isteğini kulübe bildirdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'den Marina Maljkovic ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımımızın başantrenörlüğünü yapan Marina Maljkovic ile yollarımız ayrılmıştır.

Sezonu iki kupayla tamamlayan, Euroleague Şampiyonluğuyla kadın basketbolunda kulübümüzün vizyonunu ortaya koyan, dünyaca ünlü isimleri kadrosunda bulunduran takımımızda, Marina Maljkovic Nisan 2022’den itibaren koçluk görevini yürütmekteydi.

Marina Maljkovic’in kulübümüz ile 2023-24 sezonunu da kapsayan kontratı bulunması sebebiyle, takımımızın yeni sezon yapılanması ve planlaması kendisi ile birlikte yürütülmüştür.

Buna rağmen Marina Maljkovic, 21 Ağustos 2023 tarihinde görevinden ayrılmak istediğini haklı bir sebep olmaksızın kulübümüze iletmiştir. Bu doğrultuda sözleşmesi sonlandırılmıştır.

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Marina Maljkovic’e Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonluğu ile noktalanan 2022-23 sezonunda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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#Fenerbahçe#Marina Maljkovic#Fenerbahçe Alagöz Holding

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