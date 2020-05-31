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Basketbol
Haber Giriş: 31.05.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Luigi Datome, İtalya'ya mı dönüyor?

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Luigi Datome, İtalya'ya mı dönüyor?
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Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Beko forması giyen ve takımın değişilmez isimleri arasında yer alan Luigi Datome konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalya Ligi temsilcisi Olimpia Milano, Datome'yi transferin ilk sırasına aldı ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Milanolu yetkililerin önümüzdeki günlerde hem Fenerbahçe hem de Datome ile pazarlığa oturacağı ve son görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.

Olimpia Milano, son yıllarda EuroLeague'de yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyordu.

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