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Basketbol
Haber Giriş: 05.06.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kostas Sloukas'ın yeni takımı...

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kostas Sloukas'ın yeni takımı...
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Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın eski takımı Olypiakos ile anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Kostas Sloukas, ülkesi Yunanistan'a dönüyor. Yunan basınının haberine göre Sloukas, Olympiakos ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Yıldız oyun kurucu ile Real Madrid'in de ilgilendiği kaydediliyordu. Sloukas, Obradovic'in takımdan ayrılması halinde başka bir takımda kariyerine devam edebileceğini belirtmişti.

Yunan basketbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkarken 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalamaları tutturmuştu.

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Fenerbahçede sürpriz ayrılık Kostas Sloukasın yeni takımı...

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