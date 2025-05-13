Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Satış listesine kondu

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Sarı-Lacivertliler, bu sezon yaz ve kış transfer döneminde 11 ismi kadrosuna kattı. Bu oyuncular arasında en büyük hayal kırıklığı yaratan isim Diego Carlos oldu.

İlerleyen yaşına ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen ocak ayında bonservisine 11.5 milyon euro ödenen Carlos, kupadaki Erzurum maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra sakatlanmıştı.

Sahalara döndükten sonra Kayseri karşısında 54 dakika süre alan Carlos, Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında kulübede bekledi. Başakşehir mücadelesinde ise ilk 11’de başlayan Brezilyalı stoper, devre arasında oyundan alındı.

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YÖNETİM GÖZDEN ÇIKARDI

Yönetim, Diego Carlos’u şimdiden gözden çıkardı. Sarı-Lacivertlilerin deneyimli savunmacıyı menajerler aracılığıyla Avrupa ve Güney Amerika’daki bazı takımlara önerdiği kaydedildi. Carlos’a özellikle ülkesi Brezilya’dan teklif gelebileceği öne sürüldü.

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3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Diego Carlos'un Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.