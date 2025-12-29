×
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İmza an meselesi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 16:22

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Oğuz Aydın'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşmak üzere.

500 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ, 5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Transferin gerçekleşmesi durumunda Rus ekibinin sarı-lacivertlilere 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği, sezon sonu için de 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olacağı belirtiliyor.

PERFORMANSI

2024 yazında Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 24 maça çıkarken 2 asist üretti.

