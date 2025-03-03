Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dün son maçına çıktı

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Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanıyor.

Sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun da şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra Uzakdoğu ekibine transferi gerçekleşecek. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor.

DÜN AKŞAM SON KEZ FORMA GİYDİ

Dün akşam kadroda olan Cenk Tosun'un takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı öğrenildi. Cenk Tosun, 80. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada son kez Fenerbahçe forması giymiş olabilir.

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DZEKO İLE DEVAM

2023 yılında Inter'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli ekibin kaptanlığını yaparken ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasında da yer alıyor.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko'ya sözleşmesini bir yıl daha uzatmak için teklif yaptığı kaydedildi.

CENK TOSUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.