HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında yolcu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 17:30

Fenerbahçe, kadroya girmekte zorlanan İrfan Can Eğribayat'la Ocak ayında yolları ayırmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de Ederson ve Tarık Çetin transferlerinin ardından üçüncü kaleci konumunda düşen İrfan Can Eğribayat, kadroya girmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı 27 resmi maçın yalnızca 6'sında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, son 5 lig maçının 4'ünde kadroya dahi giremedi.

OCAK'TA YOLLAR AYRILABİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde devre arasında İrfan Can Eğribayat ile yolları ayırmayı düşünüyor.

1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yazında 1,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den transfer edilen İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

