Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında yolcu

Fenerbahçe'de Ederson ve Tarık Çetin transferlerinin ardından üçüncü kaleci konumunda düşen İrfan Can Eğribayat, kadroya girmekte zorlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı 27 resmi maçın yalnızca 6'sında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, son 5 lig maçının 4'ünde kadroya dahi giremedi.
OCAK'TA YOLLAR AYRILABİLİR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde devre arasında İrfan Can Eğribayat ile yolları ayırmayı düşünüyor.
1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2023 yazında 1,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den transfer edilen İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.