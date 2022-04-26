Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’de süper ikililer göze geldi

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Futbol
Fenerbahçe’de süper ikililer göze geldi
Süleyman Arat

F.Bahçe’nin çıkışında büyük payı olan savunma ve orta sahadaki ikililer mecburen değişiyor. Serdar Aziz ile iyi bir uyum yakalayan Kim bu hafta cezalı; Zajc ile birlikte orta sahanın dinamosu olan Crespo, ayağı kırıldığı için yok. Szalai ve Pelkas’tan da yoksun olan sarı lacivertlilerde Osayi ve Mert Hakan’ın durumları ise belirsiz.

Haberin Devamı

Lig ikinciliği için Konyaspor ile amansız bir yarışa giren Fenerbahçe’de cuma günü Gaziantep ile oynanacak maç öncesinde sakatlıklar ve cezalı oyuncular teknik direktör İsmail Kartal’ı endişelendiriyor.

RiZE MAÇINDA 2 FiRE

Pelkas ve Szalai’nin ardından son Rize maçında Crespo’nun ayak kemiğinde kırılması, Kim’in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi beraberinde defans ve orta sahada zorunlu değişiklikleri getirdi. İsmail Kartal, eksikler nedeniyle bu iki bölgede değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Miguel Crespo sonrası kurgu değişiyorFenerbahçe'de Miguel Crespo sonrası kurgu değişiyor!Haberi görüntüle

TİSSERAND VE GUSTAVO

Son 9 haftanın başarılı defans ikilisi Kim-Serdar Aziz ile orta sahanın uyumlu ikilisi Crespo-Zajc’ın zorunlu değişimiyle savunmada Tisserand’ın orta sahada ise Gustavo’nun şans bulması bekleniyor.

OSAYi VE MERT iYi AMA...

Deplasmanda 6-0 kazanılan Rizespor maçında sakatlanarak çıkan Mert Hakan ve Osayi-Samuel’den ise sevindirici haberler geldi. İki futbolcunun da ciddi bir durumlarının olmadığı belirtildi. Dün takımdan ayrı salonda çalışan Osayi-Samuel ve Mert Hakan’ın birkaç gün dinlendirilip maça yetişmeleri bekleniyor. İki oyuncuda da sağlıklı bir geri dönüş olmazsa Osayi-Samuel’in yerine Nazım, Mert Hakan’ın yerine ise Sosa, Arda veya Berisha’dan biri görev yapacak.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Mesut Özil yakın çevresine dert yandıFenerbahçe'de Mesut Özil yakın çevresine dert yandı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe