Fenerbahçe’de süper ikililer göze geldi

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Lig ikinciliği için Konyaspor ile amansız bir yarışa giren Fenerbahçe’de cuma günü Gaziantep ile oynanacak maç öncesinde sakatlıklar ve cezalı oyuncular teknik direktör İsmail Kartal’ı endişelendiriyor.

RiZE MAÇINDA 2 FiRE

Pelkas ve Szalai’nin ardından son Rize maçında Crespo’nun ayak kemiğinde kırılması, Kim’in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi beraberinde defans ve orta sahada zorunlu değişiklikleri getirdi. İsmail Kartal, eksikler nedeniyle bu iki bölgede değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

TİSSERAND VE GUSTAVO

Son 9 haftanın başarılı defans ikilisi Kim-Serdar Aziz ile orta sahanın uyumlu ikilisi Crespo-Zajc’ın zorunlu değişimiyle savunmada Tisserand’ın orta sahada ise Gustavo’nun şans bulması bekleniyor.

OSAYi VE MERT iYi AMA...

Deplasmanda 6-0 kazanılan Rizespor maçında sakatlanarak çıkan Mert Hakan ve Osayi-Samuel’den ise sevindirici haberler geldi. İki futbolcunun da ciddi bir durumlarının olmadığı belirtildi. Dün takımdan ayrı salonda çalışan Osayi-Samuel ve Mert Hakan’ın birkaç gün dinlendirilip maça yetişmeleri bekleniyor. İki oyuncuda da sağlıklı bir geri dönüş olmazsa Osayi-Samuel’in yerine Nazım, Mert Hakan’ın yerine ise Sosa, Arda veya Berisha’dan biri görev yapacak.