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Futbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de stopere son aday Lazio'dan Denis Vavro

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Fenerbahçe'de stopere son aday Lazio'dan Denis Vavro
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Fenerbahçe'de devre arası için yapılması planlanan stoper transferi için gündeme giren son isim Lazio'dan Denis Vavro oldu. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibinin 10 milyon euro ödediği stoperin transferine sıcak bakılıyor.

Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi.

10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla Sarı- Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçede stopere son aday Laziodan Denis Vavro

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında... (Takvim)

Fenerbahçede stopere son aday Laziodan Denis Vavro

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