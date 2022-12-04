Fenerbahçe'de stopere 2 yerli, 1 yabancı aday!

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Luan Peres’in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoper alınmasını isterken, bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro’nun durumuna göre netleşecek.

Sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA’ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma’nın da takıma dönecek olmasını dikkate alan sarı lacivertliler, Pedro’nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak. Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova’da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.

Jesus’un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor. İyi bir stoper için 3 milyon Euro’yu gözden çıkaran sarı lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan’la da görüşmelerini sürdürüyor.

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