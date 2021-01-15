Fenerbahçe'de stoper transferinde 4 aday!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun stoper transferi yapacaklarını ifade etmesinin ardından menajerlerin önerdiği isimler üzerinde çalışma başladı. 4 aday belirlendi:

Attila Szalai: Macaristan Milli Takımı stoperi. Apollon Limassol’de forma giyiyor. 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşında ve 1.92 boyunda. Bonservisi 1.5 milyon Euro.

Sokratis: Arsenal’de düşünülmediği için 7 Mart’tan beri oynamıyor. 30 Haziran’a kadar sözleşmesi var. Klası onay alırken, maç eksikliği bulunuyor.

Mateo Musacchio: Milan’la Temmuz’a kadar sözleşmesi var. 30 yaşında, 1.82 boyundaki oyuncu, geçen yıl Ekim ayında ameliyat oldu. O tarihten bu yana Milan’da oynamadı.

Simon Deli: Club Brügge’de oynuyor. 29 yaşında, 1.92 boyunda. Kiralanabilecek oyuncular arasında adı geçiyor