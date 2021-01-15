Fenerbahçe'de stoper transferinde 4 aday!
Attila Szalai, sarı lacivertlilere önerildi. Ayrıca Arsenal’den Sokratis, Milan’dan Musacchio ve Brugge’den Deli listedeki diğer adaylar.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun stoper transferi yapacaklarını ifade etmesinin ardından menajerlerin önerdiği isimler üzerinde çalışma başladı. 4 aday belirlendi:
Attila Szalai: Macaristan Milli Takımı stoperi. Apollon Limassol’de forma giyiyor. 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşında ve 1.92 boyunda. Bonservisi 1.5 milyon Euro.
Sokratis: Arsenal’de düşünülmediği için 7 Mart’tan beri oynamıyor. 30 Haziran’a kadar sözleşmesi var. Klası onay alırken, maç eksikliği bulunuyor.
Mateo Musacchio: Milan’la Temmuz’a kadar sözleşmesi var. 30 yaşında, 1.82 boyundaki oyuncu, geçen yıl Ekim ayında ameliyat oldu. O tarihten bu yana Milan’da oynamadı.
Simon Deli: Club Brügge’de oynuyor. 29 yaşında, 1.92 boyunda. Kiralanabilecek oyuncular arasında adı geçiyor
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