Fenerbahçe'de stoper alarmı: Tedesco'nun tercihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 11:15

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve son olarak Çağlar Söyüncü'nün sakatlanmasının ardından mevkisi stoper olan yalnızca iki genç isim kaldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma tercihi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan iki stoperi Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı. Bu sakatlıkların ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç isim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin, Kasımpaşa’yı konuk ettiği maçın 25’inci dakikasında Çağlar Söyüncü sağ arka adalesinden, 38’inci dakikasında Jayden Oosterwolde kasığından sakatlanarak oyuna devam edemedi. Geçtiğimiz hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Nottingham Forest maçında ise Milan Skriniar sakatlanmıştı. Savunmadaki bu üç ismin sakatlanmasının ardından orijinal mevkisi stoper olan iki isim kaldı: Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE OOSTERWOLDE’NİN DURUMU KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK

Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu iki futbolcunun sağlık durumları bugün çekilecek olan MR’ın ardından belli olacak.

GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe’nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı. 38’inci dakikada Jayden Oosterwolde’nin sakatlanmasının ardından oyuna N’Golo Kante dahil oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco bu değişikliğin ardından Matteo Guendouzi’yi stoper bölgesinde görevlendirdi.

MERT MÜLDÜR STOPERE

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlanan stoperlerin sahalara dönmesinin zaman alması durumunda stoper mevkisinde Mert Müldür’ün oynaması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mert Müldür’ün UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşındaki Nottingham Forest maçında teknik direktör Domenico Tedesco’nun stoperde Yiğit Efe Demir’in yanındaki tercihi olması bekleniyor.

