Fenerbahçe'de stoper adaylarına 2 flaş isim daha!

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Teknik direktör Jose Mourinho’nun, “Acilen iki stoper istiyorum” talebi üzerine ara transferde önceliği bu mevkiye veren Fenerbahçe, Roma’dan Mario Hermoso, Lens’ten Kevin Danso ve Manchester United’dan Victor Lindelöf için girişimlerini sürdürürken, İngiltere ve Fransa medyasından bu konuda iki yeni iddia geldi. İngiliz Sky, sarı lacivertlilerin Aston Villa’da forma giyen Diego Carlos için resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Aston Villa’nın, piyasa değeri 11 milyon Euro olan 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı, konuşulan rakamın ise 12 milyon Euro olduğu ifade edildi. 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Dego Carlos bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi.

YÖNETiM TRANSFERi GELECEK HAFTA iÇiNDE BiTiRMEYi HEDEFLiYOR

Ouest France ise Fenerbahçe’nin Nantes’ta oynayan Nathan Zeze’ye talip olduğunu iddia etti. Fransa Ümit Milli Takımı’nda da görev yapan 19 yaşında ve 1.90 metre boyundaki genç oyuncu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve 2028’e dek sözleşmesi bulunan Fildişi Sahili asıllı Zeze için Nantes Kulübü’nün 20 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Durumun aciliyetini dikkate alan F.Bahçe yönetimi, stoper adayları listesinde yer alan Hermoso, Danso, Lindelöf, Diego Carlos ve Zeze’den ikisininin transferini gelecek hafta bitirmeyi hedefliyor.

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