Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı!

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Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

"14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.

Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

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MOURINHO'DAN VEDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ayrılığın ardından yaptığı paylaşımla vatandaşına veda etti.

İşte Jose Mourinho'nun paylaşımı;

"Seni ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum."