Fenerbahçe'den sosyal medyada rekor! Devleri solladı

Fenerbahçe Twitter hesabı bir ay boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim alırken bunun kulüpler bazında şu ana kadar kaydedilen en fazla etkileşim sayısı olduğu belirtildi.

Deportes & Finanzas'ın yayımladığı rapora göre; Fenerbahçe, 2021'in Ocak ayında Twitter'da 25.3 milyon etkileşime sahip oldu.

Sarı-lacivertli kulüp bu sayıyla Barcelona'nın 2020 Eylül ayında sahip olduğu 14 milyonluk etkileşimi geride bıraktı.

Fenerbahçe, Twitter'da bir spor kulübü tarafından ulaşılan en yüksek etkileşim sayısı rekorunun yeni sahibi oldu.