Fenerbahçe'de Sosa'nın yerine Bakasetas harekatı

Sezon başında yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasına çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan Jose Sosa ile yolları ayırıp Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'u kadroya katmak...

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Bakasetas için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde ikinci Bakasetas operasyonunu başlatacak. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.

TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor.

BAKASETAS, FENERBAHÇE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Anastasios Bakasetas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Evet, doğru. Transferimi düşündüler. Fakat sonunda Alanyaspor'da kaldım. Takımımı düşünüyorum. Tüm konsantrasyonum ligini kalanında takımımın hedefe ulaşması üzerine kurulu" ifadelerini kullanmıştı.

"PELKAS ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Bakasetas, Fenerbahçe’ye transfer olan vatandaşı Dimitrios Pelkas için de "Dimitrios benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için bir kardeş gibi. Arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bence sezona iyi başladı. Bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu. Ancak biraz zamana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ben de Alanyaspor'a ilk geldiğimde en iyi versiyonumu göstermek için zamana ihtiyaç duymuştum. Bu son derece normal. Bana göre Dimitrios şu ana kadar zaten iyi maçlar çıkardı ama sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi olacağından eminim" şeklinde konuşmuştu.

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