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Fenerbahçe'de son iddia Kamerun basınından; Clarence Seedorf

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Teknik Direktör#Seedorf Fenerbahçe

Fenerbahçe'yle ilgili bir hoca iddiası da dış basından geldi. Kamerun medyasına göre Sarı-Lacivertliler, sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdü.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Son olarak ise Clarence Seedorf ismi ortaya atıldı.

En son Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran, 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya 720 bin Euro önerildiği belirtildi. Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı.

Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı.

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