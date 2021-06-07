Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Büyük satışın ardından geri dönüş...

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayıp sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde hata yapmak istemiyor.

Başkan Ali Koç'un radikal kararla Emre Belözoğlu'nun yerine yabancı bir teknik adamın düşünüldüğünü açıklamasıyla birlikte birçok teknik adamın ismi ortaya atılırken bir yandan da golcü arayışları sürüyor.

Fenerbahçe, Lazio'ya 17.5 milyon euro bedelle sattığı Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti. İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Kosovalı golcü de eski takımına geri dönüş sinyali verdi.

A Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmek istediğini sarı lacivertli yetkililere aktardı.

EŞİ DE İSTANBUL'U İSTİYOR

2019-2020 sezonun sonunda Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin Instagram hikayesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi: "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'Dİleğimiz' gerçek olur. Teşekkürler" Edibe Muriqi ayrıca kendisine bir gün içinde Fenerbahçe taraftarından gelen tüm mesajları paylaştı.

ÇİZME'NİN KONUŞTUĞU SKANDAL! MAFYA KARIŞTI...



Çizme basını, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin mafya ile bağının savcılık tarafından soruşturulduğunu ortaya çıkardı. Aynı haberde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi'in transferinde de usulsüzlük olduğu iddia edildi. Kosovalı golcünün Lazio'ya transferinde 3 farklı komisyoncunun daha olduğu ve bu komisyoncuların Igli Tare ve kulüp başkanı Claudio Lotito ile bağı olduğu öne sürüldü