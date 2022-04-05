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Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Talisca'ya güle güle... Transfer Haberleri

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Fenerbahçe Son Dakika
Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Taliscaya güle güle... Transfer Haberleri

Beşiktaş'ın eski yıldızları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr kulübü gözünü Mesut Özil'e dikti. Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Özil, sezonun bitimiyle Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Sarı lacivertliler de bu transferde zorluk çıkarmayacak.

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Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Mesut Özil geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu... Kadro dışı kararı sonrası 33 yaşındaki yıldızla ilgili transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. 

TAKIMIN EN GOLCÜLERİNDEN!

33 yaşındaki on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu. Mesut Özil, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

Yıldız futbolcu, geçen sezonun devre arasında kriz yaşadığı Arsenal'dan ayrılarak çocukluk takımı Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk basın toplantısında, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullanmıştı.

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Mesut Özil, şu ana kadar ise Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı. Daha önce adı MLS ekipleriyle anılan Mesut Özil'e bu kez Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Fenerbahçede son dakika Mesut Özil gelişmesi Taliscaya güle güle... Transfer Haberleri

AL NASSR MESUT ÖZİL'İ İSTİYOR!

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş 'ın eski yıldızları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr kulübü Mesut Özil'i transfer etmek için cazip bir teklif hazırlığında.

Söz konusu haberde Al Nassr yönetimi önceki yıl da Mesut Özil'i kadrosuna katmak istemişti fakat anlaşma gerçekleşmemişti.

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Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olması üzerine Suudi Arabistan ekibi yeniden harekete geçti. Aboubakar ve Talisca transferlerinde olduğu gibi Mesut Özil için de kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği öğrenildi.

Öte yandan Al Nassr'da mutsuz olan Talisca'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün, Talisca'nın yerini doldurmak için Mesut Özil'in hedef olarak belirlediği iddia ediliyor.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Fenerbahçe Son Dakika

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