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Basketbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika İbrahim Kutluay sürprizi!

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Fenerbahçe'de son dakika İbrahim Kutluay sürprizi!
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Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçmeye hazırlanıyor...

F.Bahçe'de basketbol şubesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç Obradovic'in geleceği belirsizliğini korurken, 2018'deki kongreden beri şubenin başında bulunan Semih Özsoy görevden alındı.

Sabah'ın haberine göre; Kulislerde Özsoy'un başarısız bulunduğu için bu kararın alındığı söylenirken yerine P&G şirketinin Türkiye-Kafkasya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun adı ön plana çıktı. Ancak Turnaoğlu'nun yoğun iş hayatı nedeniyle bu görevi kabul edemeyeceğini ilettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın ismi de gündeme geldi.

'Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı'Selçuk Şahin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olurken, 2009-2010 sezonunda Ali Sami Yen'de attığı gol ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Şahin, '2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı. Sonradan da izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamış pas vermiştim. Wederson vur dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi... Leo Franco'nun hatası da yok değil tabii. Hatalar da futbolun bir parçası. Bizim için de güzel bir an oldu.' dedi.
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Semih Özsoy ayrıca futbol şubesindeki görevlerinden de alındı. Başkan Ali Koç futbolla ilgili her şeyi Emre Belözoğlu'na teslim edecek.

 

Fenerbahçede son dakika İbrahim Kutluay sürprizi

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