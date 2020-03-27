Fenerbahçe'de son dakika Hasan Ali Kaldırım hamlesi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım'la ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Hasan Ali, "Hepimiz için zor bir süreç. Belki de tüm dünya aynı problemi aynı anda ilk defa yaşıyordur. En kısa zamanda çözüleceğini ümit ediyorum. En son perşembe günü idman gerçekleştirdik, cumadan beri evdeyiz. Sağ olsun hocalarımız bir platform kurdular, video konferans üzerinden takım halinde hocalarımızı görerek idmanlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu süreci en iyi şekilde, kondisyon kaybını en az seviyede tutarak en kısa zamanda maçlara başlayacağımızı ümit ediyoruz. Olağanüstü bir durum. Sürecin ne kadar süreceğini şu an kimse bilemiyor. Tabii bizler sporcular olarak 3 gün idman yapmadığımızda 4. gün bunu hissedebiliyoruz. Önemli olan devletimizin söylediklerine dikkat etmek, kurallara uymak. Sporcular olarak kendi evlerimize kapanarak tüm çalışmalarımızı evden yürütüyoruz." dedi.

İyi bir sezon geçiremediğini ifade eden yıldız sol bek, "Pek iyi bir sezon geçiremedim. 2 kez aynı sakatlığı yaşadım. Bu süreç benim için de kolay değil ama maalesef bu salgını mental olarak en iyi şekilde atlatabilmek için direncimizin en iyi şekilde kalması lazım. Neyden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye edebilirim." diye konuştu.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!