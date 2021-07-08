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GeriFutbol Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi! 1+1 yıllık opsiyon kullanılmayınca yeni takımı... Fenerbahçe Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi! 1+1 yıllık opsiyon kullanılmayınca yeni takımı... Fenerbahçe Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi! 1+1 yıllık opsiyon kullanılmayınca yeni takımı... Fenerbahçe Transfer Haberleri

Son dakika... Fenerbahçe ile yol ayrımında olan Gökhan Gönül'ün yeni adresi netleşiyor. Sarı lacivertliler, sözleşmedeki 1+1 yıllık opsiyonu kullanmayınca Gökhan'a resmi teklifler yağdı. İşte tecrübeli oyuncuya gelen son resmi teklifler...

Transfer haberleri... Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncu Gökhan Gönül'e Çaykur Rizespor talip oldu. 

Sözleşmesindeki 1+1 yıllık opsiyonun kullanılmadığı Gökhan Gönül boşta kalınca da çok sayıda talibi oyuncu ile iletişime geçti.

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ü Çaykur Rizespor transfer etmek için temasa geçti.

Vole'de yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, 36 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulundu.

Serbest oyuncu konumundaki Gökhan, geçen sezon Fenerbahçe ile çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün de adı oyuncuyla anılıyor.

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