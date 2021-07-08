Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi! 1+1 yıllık opsiyon kullanılmayınca yeni takımı... Fenerbahçe Transfer Haberleri

Transfer haberleri... Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncu Gökhan Gönül'e Çaykur Rizespor talip oldu.

Sözleşmesindeki 1+1 yıllık opsiyonun kullanılmadığı Gökhan Gönül boşta kalınca da çok sayıda talibi oyuncu ile iletişime geçti.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ü Çaykur Rizespor transfer etmek için temasa geçti.

Vole'de yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, 36 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulundu.

Serbest oyuncu konumundaki Gökhan, geçen sezon Fenerbahçe ile çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün de adı oyuncuyla anılıyor.



