Fenerbahçe'de son dakika: Edin Visca ayrılık talebini iletti | Transfer Haberleri
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, transfer döneminin son haftasında sağ kanat bölgesindeki eksikliği giderme amacında... Sarı lacivertliler bu doğrultuda Başakşehir'de Edin Visca için bir kez daha düşmeye bastı. 3'te 0'la sezona giren İstanbul ekibinin yıldız futbolcusunun ayrılık kararını kulübe ilettiği iddia edildi.
Son Dakika... Süper Lig'in transfer şampiyonu olan Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in süper yıldızı Edin Visca için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da bu talep sonrası Visca'nın gidişine onay verdiği belirendi. 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu, yeni sözleşme talebini de geri çevirdi.
BAŞAKŞEHİR KÖŞEYE SIKIŞTI
Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizini fırsata çevirmek için hemen kolları sıvadı.
BU KEZ BİTİRMEYE KARARLI
Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı. Visca'nın son Karagümrük maçında oyundan çıktıktan sonraki üzgün görüntüsü dikkat çekmişti. (Takvim)
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