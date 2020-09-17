Fenerbahçe'de son dakika | Diego Perotti transferi de bitiyor

Bu sezon transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe bir bomba ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Diego Perotti transferini 3 milyon euro bedelle bitirmek üzere olduğunu yazdı.

İtalyan basını ise Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Son 4 yıldır Roma forması giyen Diego Perotti, süre aldığı 138 resmi maçta takımına 32 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.

Bu arada Sky Sports ise Gianluca Di Marzio imzalı haberde Diego Perotti'nin yüksek maaşından kurtulmak isteyen Roma'nın Fenerbahçe ile pazarlık yaptığını yazmıştı.

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