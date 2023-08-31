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Fenerbahçe'de son dakika Batshuayi gelişmesi... Marco Fabian transferi gibi iptal olabilir! Domino etkisiyle Alfredo Morelos...

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#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Alfredo Morelos
Fenerbahçede son dakika Batshuayi gelişmesi... Marco Fabian transferi gibi iptal olabilir Domino etkisiyle Alfredo Morelos...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 14:44

Fenerbahçe'de İngiltere'ye gideceği konuşulan Michy Batshuayi için yapılan transfer görüşmelerinde pürüz çıktı. Ada'da transfer döneminin bitimine az süre kala iki kulüp arasındaki anlaşma şartlarında 'şimdilik' uzlaşma sağlanamadı. Bu gelişmenin ardından gözler Fenerbahçe'nin İstanbul'a davet ettiği yeni golcüye çevrildi. Transfer iptal mi oluyor? Detaylar haberimizde...

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor...

Edin Dzeko sonrası ikinci forvet rolünden memnun olmayan Michy Batshuayi takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti. Kendine kulüp aramaya başlayan Belçikalı golcü için Fenerbahçe yönetimi Nottingham Forest ile anlaştı fakat son gelişmeler sonrası transfer çıkmaza girdi.

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Michy Batshuayi, bugün oynanacak Twente maçının kamp kadrosunda yerini alırken Belçikalı golcü, menajerinden haber beklemeye başladı. 

Sağlık kontrolü için İngiltere’ye davet edilse de Batshuayi transferinde pürüz çıktı.

Fenerbahçede son dakika Batshuayi gelişmesi... Marco Fabian transferi gibi iptal olabilir Domino etkisiyle Alfredo Morelos...

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FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST GÖRÜŞMELERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Transferi görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'de bulunan oyuncunun temsilcisi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilen Batshuayi'yi beklemeye koyuldu. Ancak Fenerbahçe ve Nottingham Forest henüz anlaşma sağlayamadığı için Batshuayi’nin temsilcisi İngiltere’den ayrılarak Paris'e geçti.

Transfer döneminin bitmesine çok az süre kalırken Batshuayi'nin transferi çıkmaza girdi. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile yeniden temas kurması bekleniyor.

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Michy Batshuayi için konuşulan bonservis bedeli 6.5 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin beklentisi ise çok daha fazla.

Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçede son dakika Batshuayi gelişmesi... Marco Fabian transferi gibi iptal olabilir Domino etkisiyle Alfredo Morelos...

MORELOS TRANSFERİ İPTAL OLABİLİR

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Alfredo Morelos transferine çevrildi.

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Kolombiyalı golcüyü transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti.

Ancak Batshuayi transferi gerçekleşmezse yabancı oyuncu fazlalığından ötürü Morelos'un sarı lacivertli ekibe imza atma ihtimali düşük.

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MARCO FABIAN'I HATIRLATTI

Alfredo Morelos'un transfer süreci, Fenerbahçe'nin bir dönem anlaşma sağladıktan sonra İstanbul'a getirip iptal olan Marco Fabian transferini hatırlattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Meksikalı orta saha Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. Atatürk Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sarı-lacivertli yetkililer karşılamıştı. Bu gelişmenin ardından Meksikalı oyuncunun sözleşmesindeki son pürüzleri çözmesi ve ardından transferin açıklanması bekleniyordu. Ancak uzun süren sessizliğin ardından transferin gerçekleşmedi.

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Sarı lacivertliler, Meksikalı futbolcu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Hangi konuda anlaşılamadığı net olmamakla birlikte oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçemediği iddia edilmişti.

Fenerbahçede son dakika Batshuayi gelişmesi... Marco Fabian transferi gibi iptal olabilir Domino etkisiyle Alfredo Morelos...

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#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Alfredo Morelos

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