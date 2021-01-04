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Haber Giriş: 04.01.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sol bekte kim oynayacak? Caner ve Novak yerine...

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Fenerbahçe'de sol bekte kim oynayacak? Caner ve Novak yerine...
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında sol bek pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Sarı lacivertliler, Kasımpaşa maçına iki sol beki Caner Erkin ve Filip Novak olmadan çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut, savunma hattını Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'den oluşturdu.

Fenerbahçe'nin dizilişte sol bek pozisyonunda Nazım Sangare'nin oynaması bekleniyor.

Luiz Gustavo da kariyerinde çok az olsa da sol bek mevkiisinde forma giymişti.

EROL BULUT: ''SAKATLIKLAR, HASTALIKLAR OLDU''

Öte yandan Erol Bulut, maç öncesi yaptığı açıklamada ''Futbolcularımızın hastalıkları, sakatlıkları oldu. Yedek kulübesinde de hafif sakatlığı olan futbolcular var. Onun için ilk 11 bu şekilde ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçede sol bekte kim oynayacak Caner ve Novak yerine...

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