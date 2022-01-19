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Fenerbahçe'de sol bek ve forvet arkasına sürpriz tercihler! Altay karşısında iddaa'da galibiyetlerine...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Altay
Fenerbahçede sol bek ve forvet arkasına sürpriz tercihler Altay karşısında iddaada galibiyetlerine...

Son 14 lig maçında galibiyeti olmayan Altay, İsmail Kartal ile Kadıköy'de 3 puanı bırakmak istemeyen Fenerbahçe'ye konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'ı TD olarak açıklayan Fenerbahçe, Kartal yönetiminde çıktığı ilk lig maçında savunmada geçer not alsa da hücumda oldukça silik bir görüntü çizdi.

Hatta Antalyaspor karşısında, ilk yarıda kaleye hiç şut atmadılar; ilk gol de Jose Sosa'nın serbest vuruşta içeriye kestiği topta "şans eseri" ağlarla buluştu.

İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında teknik ve taktikten ziyade mental olarak büyük bir eşik atlamaları gerektiğini belirtirken, Altay ile önümüzdeki hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından sonra takımın son durumuna bakıp transfer yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Altay karşısında kaleci Altay Bayındır, savunmadan Filip Novak, orta alandan Mert Hakan Yandaş ve hücumdan Enner Valencia forma giyemeyecek.

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Kalede büyük ihtimalle Berke Özer olacaktır ancak Antalya deplasmanında sakatlanıp kenara gelmişti, Osman Ertuğrul Çetin ilk 11 başlarsa da şaşırmamak lazım.

Ferdi Kadıoğlu'nu hücum kanadında, Attila Szalai'yi sol bekte görebiliriz. Ferdi'nin yanında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacaktır; bu üçlünün önünde de Serdar Dursun oynamaya devam eder.

ALTAY

İlk 7 haftanın flaş takımı Altay ise, son 14 maçta 1 kere bile sahadan 3 puanla ayrılamadı!

Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı, koltuğu Mert Nobre devraldı ancak geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de oynadıkları Alanyaspor karşılaşması da 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı.

Nobre, Denizli'ye kıyasla daha fazla hücum oyuncusunu sahaya sürdü fakat "Kappel, Pinares & Kazımcan" önünde Daouda Bamba yine de fayda etmedi. 

Hatta kenardan Marco Paixao, Deniz Kadah ve Martin Rodriguez kozları da kullanıldı ama bir türlü istenilen gol gelmemişti.

Sağ bek Cebrail Karayel sakatlığı, orta alandan Andre Poko ülkesinin milli takımı ile (Gabon) Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

Sağ bekte "zorunlu olarak" Thaciano görmeye devam edebiliriz.

Fenerbahçede sol bek ve forvet arkasına sürpriz tercihler Altay karşısında iddaada galibiyetlerine...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 8 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- Altay deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ünde gol atamadı!

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fenerbahçe ile Altay'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,25 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,32'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,65 iken Misli.com'da 1,74!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%63'lük kesim form grafiği yerlerde olan Altay karşısında sarı-lacivertli ekibin 3 puana yakın olduğunu düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçede sol bek ve forvet arkasına sürpriz tercihler Altay karşısında iddaada galibiyetlerine...

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Jay-Jay Okocha'nın PSG günlerinden şık bir gol! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Altay

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